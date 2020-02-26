Випуск новин за 18:00: Самопідпал під Офісом Президента. Кандидати у прем'єри

У випуску новин за 26 лютого станом на 18:00 – на пікеті під Офісом Президента чоловік облив себе бензином і вчинив самопідпал. Полум'я швидко загасили, чоловік залишився живий, але отримав опіки. У такий спосіб хотів привернути увагу щодо корупції та безвладдя. На посаду прем'єр-міністра нібито розглядають Хорошковського, Авакова та Тігіпка. Зеленський підтвердив, що зустрічався з останнім.

Також у випуску: Сьогодні Україна відзначає День кримськотатарського опору російській окупації. У Києві відбулася прем'єра фільму "Черкаси" про долю однойменного тральщика ВМС України та його екіпажу під час анексії Криму.