Випуск новин за 18:00: Самопідпал під Офісом Президента. Кандидати у прем'єри
У випуску новин за 26 лютого станом на 18:00 – на пікеті під Офісом Президента чоловік облив себе бензином і вчинив самопідпал. Полум'я швидко загасили, чоловік залишився живий, але отримав опіки. У такий спосіб хотів привернути увагу щодо корупції та безвладдя. На посаду прем'єр-міністра нібито розглядають Хорошковського, Авакова та Тігіпка. Зеленський підтвердив, що зустрічався з останнім.
Також у випуску:
Сьогодні Україна відзначає День кримськотатарського опору російській окупації.
У Києві відбулася прем'єра фільму "Черкаси" про долю однойменного тральщика ВМС України та його екіпажу під час анексії Криму.
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