Выпуск новостей за 18:00: Пранкер против Тищенко. Императивный мандат

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 18:00 – фракцию "Слуга народа" уже несколько недель лихорадит из-за постоянных скандалов. Последний случился с депутатом Тищенко, которого пранкер-Рябошапка раскрутил на откровенный разговор. Для содержания "Слуги народа" могут использовать интересный метод – введение императивного мандата, лишающего полномочий за выход или исключение из фракции.

Также в выпуске: Премьер-министр представил проект государственного бюджета на следующий год. Увеличением бюджета на 2020 год Украина не сможет преодолеть эпоху бедности, – эксперт. Как удержать доллар на уровне 27 гривен: объяснение экономиста.