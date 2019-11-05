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      Выпуск новостей за 18:00: Пранкер против Тищенко. Императивный мандат

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 18:00 – фракцию "Слуга народа" уже несколько недель лихорадит из-за постоянных скандалов. Последний случился с депутатом Тищенко, которого пранкер-Рябошапка раскрутил на откровенный разговор. Для содержания "Слуги народа" могут использовать интересный метод – введение императивного мандата, лишающего полномочий за выход или исключение из фракции.

      Также в выпуске:

      Премьер-министр представил проект государственного бюджета на следующий год.

      Увеличением бюджета на 2020 год Украина не сможет преодолеть эпоху бедности, – эксперт.

      Как удержать доллар на уровне 27 гривен: объяснение экономиста.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Николай Тищенко Верховная Рада Слуга народа
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