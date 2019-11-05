Выпуск новостей за 18:00: Пранкер против Тищенко. Императивный мандат
В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 18:00 – фракцию "Слуга народа" уже несколько недель лихорадит из-за постоянных скандалов. Последний случился с депутатом Тищенко, которого пранкер-Рябошапка раскрутил на откровенный разговор. Для содержания "Слуги народа" могут использовать интересный метод – введение императивного мандата, лишающего полномочий за выход или исключение из фракции.
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