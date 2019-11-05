Випуск новин за 18:00: Пранкер проти Тищенка. Імперативний мандат

У випуску новин за 5 листопада станом на 18:00 – фракцію "Слуга народу" вже декілька тижнів лихоманить через постійні скандали. Останній трапився з депутатом Миколою Тищенком, якого пранкер-Рябошапка розкрутив на відверту розмову. Для утримання "Слуги народу" можуть використати цікавий метод – запровадження імперативного мандата, що позбавлятиме повноважень за вихід чи виключення із фракції.

Також у випуску: Прем'єр-міністр презентував проект державного бюджету на наступний рік. Збільшенням бюджету на 2020 рік Україна не зможе подолати епоху бідності, – експерт. Як втримати долар на рівні 27 гривень: пояснення економіста.