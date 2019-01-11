Выпуск новостей за 18:00: Предвыборные обещания. Расписка о сексе
В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 18:00 – ежегодно политики обещают нам бесконечно счастливую жизнь, а в результате большинство украинцев получает квест на выживание. И чем ближе выборы – тем больше пустых обещаний. С сегодняшнего дня, 11 января, вступают новые силы в законодательстве. С появлением новых норм идет в прошлое стереотип о "супружеском долге".
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Источник: 24 канал
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