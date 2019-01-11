Випуск новин за 18:00: Передвиборчі обіцянки. Розписка про секс

У випуску новин за 11 січня станом на 18:00 – щороку політики обіцяють нам безкінечно щасливе життя, а в результаті більшість українців отримує квест на виживання. І чим ближче вибори – тим більше пустих обіцянок. Від сьогодні, 11 січня, набувають нові чинності у законодавстві. З появою нових норм йде у минуле стереотип про "подружній обов'язок".

Також у випуску: Після чотирьох діб пошуків у Карпатах рятувальники відшукали зниклого лижника-екстремала.