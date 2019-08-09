Выпуск новостей за 18:00: Пресс-конференция НАБУ и САП. Обострение на Востоке
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 18:00 – НАБУ и САП дали совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о своих расследованиях. Минск, Нормандская четверка, перемирие. Все это должно бы снизить напряжение на Донбассе и прекратить войну. Но обстрелы продолжаются, а наших ребят продолжают убивать оккупанты.
Также в выпуске:
Новоизбранные депутаты сегодня пришли в Раду.
Первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 29 августа.
Гость студии – Сергей Лещенко.
Источник: 24 канал
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