Выпуск новостей за 18:00: Пресс-конференция НАБУ и САП. Обострение на Востоке

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 18:00 – НАБУ и САП дали совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о своих расследованиях. Минск, Нормандская четверка, перемирие. Все это должно бы снизить напряжение на Донбассе и прекратить войну. Но обстрелы продолжаются, а наших ребят продолжают убивать оккупанты.

Также в выпуске: Новоизбранные депутаты сегодня пришли в Раду. Первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 29 августа. Гость студии – Сергей Лещенко.

Источник: 24 канал