Випуск новин за 18:00: Прес-конференція НАБУ і САП. Загострення на Сході

У випуску новин за 9 серпня станом на 18:00 – НАБУ і САП дали спільну прес-конференцію, на якій розповіли про свої розслідування. інськ, Норманська четвірка, перемир'я. Усе це мало б знизити напругу на Донбасі і припинити війну. Та обстріли тривають, а наших хлопців продовжують вбивати окупанти.

Також у випуску: Новообрані депутати сьогодні вперше прийшли до Ради. Перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня. Гість студії – Сергій Лещенко.

Джерело: 24 канал