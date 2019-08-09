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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 18:00: Прес-конференція НАБУ і САП. Загострення на Сході

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 серпня станом на 18:00 – НАБУ і САП дали спільну прес-конференцію, на якій розповіли про свої розслідування. інськ, Норманська четвірка, перемир'я. Усе це мало б знизити напругу на Донбасі і припинити війну. Та обстріли тривають, а наших хлопців продовжують вбивати окупанти.

      Також у випуску:

      Новообрані депутати сьогодні вперше прийшли до Ради.

      Перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня.

      Гість студії – Сергій Лещенко.

       
      blog_ava
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      Теги: САП НАБУ Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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