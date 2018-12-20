Выпуск новостей за 18:00: Пресс-конференция Путина. Дополнительные начисления за газ

В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 18:00 – в день чекиста, который отмечается в России, экс-сотрудник Петербургского КГБ президент РФ Владимир Путин давал пресс-конференцию. Украинцам массово шлют платежки с большими суммами из-за того, что те не имели счетчика, которые должен установить Облгаз.

Также в выпуске: О незаконности трехлетних доначислений за газ рассказал член Экспертного Совета ВОО "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" Алексей Хабатюк. Верховная Рада поддержала переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли.