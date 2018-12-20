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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 18:00: Пресс-конференция Путина. Дополнительные начисления за газ

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 18:00 – в день чекиста, который отмечается в России, экс-сотрудник Петербургского КГБ президент РФ Владимир Путин давал пресс-конференцию. Украинцам массово шлют платежки с большими суммами из-за того, что те не имели счетчика, которые должен установить Облгаз.

      Также в выпуске:

      О незаконности трехлетних доначислений за газ рассказал член Экспертного Совета ВОО "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" Алексей Хабатюк.

      Верховная Рада поддержала переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли.

       

      Теги: Газ Владимир Путин Коммунальные услуги Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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