Випуск новин за 18:00: Прес-конференція Путіна. Додаткові нарахування за газ

У випуску новин за 20 грудня станом на 18:00 – у день чекіста, який святкують в Росії, екс-співробітник Петербурзького КДБ президент РФ Володимир Путін давав прес-конференцію. Українцям масово шлють платіжки з чималими сумами через те, що ті не мали лічильника, які мав встановити Облгаз.

Також у випуску: Про незаконність трирічних донарахувань за газ розповів член Експертної Ради ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" Олексій Хабатюк. Верховна Рада підтримала перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі.