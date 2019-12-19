Выпуск новостей за 18:00: Пресс-конференция Путина. Импичмент Трампа

В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 18:00 – Путин во время ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря, много говорил об Украине. По словам журналиста Цимбалюка, Путин, фактически, заявил, что Украина не сможет с ним договориться. В Палате представителей поставили точку в процедуре импичмента Трампу. Теперь слово за Сенатом.

Также в выпуске: Откуда появился Дед Мороз и почему стоит возвращаться к традиции Святого Николая.