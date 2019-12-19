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      СТРЕЛЬБА В МОСКВЕ ВОЗЛЕ ФСБ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВЛАДИМИР ПУТИН ИТОГИ 2019
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      Выпуск новостей за 18:00: Пресс-конференция Путина. Импичмент Трампа

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 18:00 – Путин во время ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря, много говорил об Украине. По словам журналиста Цимбалюка, Путин, фактически, заявил, что Украина не сможет с ним договориться. В Палате представителей поставили точку в процедуре импичмента Трампу. Теперь слово за Сенатом.

      Также в выпуске:

      Откуда появился Дед Мороз и почему стоит возвращаться к традиции Святого Николая.

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      Теги: Выпуск новостей Украина – Россия Владимир Путин Импичмент Трампа
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