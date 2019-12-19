Випуск новин за 18:00: Пресконференція Путіна. Імпічмент Трампа

У випуску новин за 19 грудня станом на 18:00 – Путін під час щорічної пресконференції, яка відбулася 19 грудня, багато говорив про Україну. За словами журналіста Цимбалюка, Путін, фактично, заявив, що Україна не зможе з ним домовитися. В Палаті представників поставили крапку в процедурі імпічменту Трампу. Тепер слово за Сенатом.

Також у випуску: Звідки з'явився Дід Мороз і чому варто повертатися до традиції Святого Миколая.