Випуск новин за 18:00: Пресконференція Путіна. Імпічмент Трампа
У випуску новин за 19 грудня станом на 18:00 – Путін під час щорічної пресконференції, яка відбулася 19 грудня, багато говорив про Україну. За словами журналіста Цимбалюка, Путін, фактично, заявив, що Україна не зможе з ним домовитися. В Палаті представників поставили крапку в процедурі імпічменту Трампу. Тепер слово за Сенатом.
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