Выпуск новостей за 18:00: Пресс-конференция Сущенко. Обновление ЦИК
В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 18:00 – освобожденный пленник Роман Сущенко встретился с журналистами. Профильный комитет Верховной Рады поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении с должностей членов Центральной избирательной комиссии.
Также в выпуске:
На военных складах, что в Калиновке, прогремело несколько взрывов.
Источник: 24 канал
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