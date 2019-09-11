Выпуск новостей за 18:00: Пресс-конференция Сущенко. Обновление ЦИК

В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 18:00 – освобожденный пленник Роман Сущенко встретился с журналистами. Профильный комитет Верховной Рады поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении с должностей членов Центральной избирательной комиссии.

Также в выпуске: На военных складах, что в Калиновке, прогремело несколько взрывов.

Источник: 24 канал