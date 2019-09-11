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      Выпуск новостей за 18:00: Пресс-конференция Сущенко. Обновление ЦИК

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      В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 18:00 – освобожденный пленник Роман Сущенко встретился с журналистами. Профильный комитет Верховной Рады поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении с должностей членов Центральной избирательной комиссии.

      Также в выпуске:

      На военных складах, что в Калиновке, прогремело несколько взрывов.

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      Теги: Роман Сущенко ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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