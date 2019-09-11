Випуску новин за 18:00: Прес-конференція Сущенка. Оновлення ЦВК
У випуску новин за 11 вересня станом на 18:00 – звільнений бранець Роман Сущенко зустрівся з журналістами. Профільний комітет Верховної Ради підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії.
Також у випуску:
На військових складах, що у Калинівці, пролунало кілька вибухів.
Джерело: 24 канал
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