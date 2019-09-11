Випуску новин за 18:00: Прес-конференція Сущенка. Оновлення ЦВК

У випуску новин за 11 вересня станом на 18:00 – звільнений бранець Роман Сущенко зустрівся з журналістами. Профільний комітет Верховної Ради підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії.

Також у випуску: На військових складах, що у Калинівці, пролунало кілька вибухів.

Джерело: 24 канал