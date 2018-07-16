Выпуск новостей за 18:00: Пресс-конференция Трампа и Путина. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 18:00 – после переговоров в формате тет-а-тет Дональд Трамп и Владимир Путин организовали совместную пресс-конференцию в Хельсинки. На Востоке Украины враг 29 раз обстреливал позиции украинских военных, ранено одного украинского защитника.

Также в выпуске: Петр Порошенко высказал предположение относительно наступления РФ со стороны Азовского моря, в первую очередь – на Мариуполь. Экс-охранник Януковича рассказал о "предательстве военных" и "штурме бронетехники". Два месяца в СИЗО – такую меру пресечения избрал суд для обвиняемого в смертельном ДТП Виктору Олефиру.