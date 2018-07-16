Выпуск новостей за 18:00: Пресс-конференция Трампа и Путина. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 18:00 – после переговоров в формате тет-а-тет Дональд Трамп и Владимир Путин организовали совместную пресс-конференцию в Хельсинки. На Востоке Украины враг 29 раз обстреливал позиции украинских военных, ранено одного украинского защитника.
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Источник: 24 канал
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