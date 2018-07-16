20:12
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин

Випуск новин за 18:00: Прес-конференція Трампа і Путіна. Ситуація на фронті

Випуск новин 60 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 липня станом на 18:00 – після переговорів у форматі тет-а-тет Дональд Трамп та Володимир Путін організували спільну прес-конференцію у Гельсінки. На Сході України ворог 29 разів обстрілював позиції українських військових, поранено одного українського захисника.

Також у випуску: 

Петро Порошенко висловив припущення щодо наступу РФ з боку Азовського моря, у першу чергу – на Маріуполь.

Екс-охоронець Януковича розповів про "зраду військових" та "штрум бронетехніки".

Два місяці у СІЗО – такий запобіжний захід обрав суд для звинувачуваного у смертельній ДТП Віктора Олефіра.

Теги: Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Проїзд у Києві – один із найдорожчих у Європі: інфографіка
сьогодні, 20:01 Проїзд у Києві – один із найдорожчих у Європі: інфографіка
462
Чому не варто економити на відпустках і гнатися за вищою освітою: поради від економіста
сьогодні, 19:01 Чому не варто економити на відпустках і гнатися за вищою освітою: поради від економіста
Євгенія Мазур 894
Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
сьогодні, 18:01 Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
Іван Вербицький 1170
Трамп і Путін: чим завершиться зустріч – інформаційною бульбашкою чи все-таки результатом?
сьогодні, 17:01 Трамп і Путін: чим завершиться зустріч – інформаційною бульбашкою чи все-таки результатом?
Володимир Горбач 383
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сьогодні, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 631
Вербна неділя 2018: дата свята, що можна і не можна робити в цей день
1 квітня , 12:43
Нові правила паркування: що змінить закон
 17 квітня , 19:00
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
В Україні можуть заборонити низку сайтів: список
 12 березня , 18:19
Вища справедливість: росіяни в Сирії пережили те, що українці під Зеленопіллям, – волонтер
 11 лютого , 13:33
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук