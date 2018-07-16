Випуск новин за 18:00: Прес-конференція Трампа і Путіна. Ситуація на фронті

У випуску новин за 16 липня станом на 18:00 – після переговорів у форматі тет-а-тет Дональд Трамп та Володимир Путін організували спільну прес-конференцію у Гельсінки. На Сході України ворог 29 разів обстрілював позиції українських військових, поранено одного українського захисника.

Також у випуску: Петро Порошенко висловив припущення щодо наступу РФ з боку Азовського моря, у першу чергу – на Маріуполь. Екс-охоронець Януковича розповів про "зраду військових" та "штрум бронетехніки". Два місяці у СІЗО – такий запобіжний захід обрав суд для звинувачуваного у смертельній ДТП Віктора Олефіра.