Випуск новин за 18:00: Прес-конференція Трампа і Путіна. Ситуація на фронті
У випуску новин за 16 липня станом на 18:00 – після переговорів у форматі тет-а-тет Дональд Трамп та Володимир Путін організували спільну прес-конференцію у Гельсінки. На Сході України ворог 29 разів обстрілював позиції українських військових, поранено одного українського захисника.
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Джерело: 24 канал
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