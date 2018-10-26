Выпуск новостей за 18:00: Прививка от гриппа. Миссия ОБСЕ на Донбассе

В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 18:00 – в Украине сезон гриппа длится с октября по май, и медики советуют сделать прививку, вместо лечения народными методами. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг назвал "недоразумением" распространение его слов об отсутствии прямых доказательств российской причастности к войне на Донбассе.

Также в выпуске: Реакция украинских политиков на заявление ОБСЕ, что на Востоке Украины нет российских войск. На Киевщине мужчина держал в неволе 28 вьетнамцев.