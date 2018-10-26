Выпуск новостей за 18:00: Прививка от гриппа. Миссия ОБСЕ на Донбассе
В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 18:00 – в Украине сезон гриппа длится с октября по май, и медики советуют сделать прививку, вместо лечения народными методами. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг назвал "недоразумением" распространение его слов об отсутствии прямых доказательств российской причастности к войне на Донбассе.
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Источник: 24 канал
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