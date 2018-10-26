Випуску новин за 18:00: Щеплення від грипу. Місія ОБСЄ на Донбасі

У випуску новин за 26 жовтня станом на 18:00 – в Україні сезон грипу триватиме з жовтня по травень, тому медики радять подбати про себе та зробити щеплення, замість лікування народними методами. Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг назвав "непорозумінням" поширення його слів про відсутність прямих доказів російської причетності до війни на Донбасі.

Також у випуску: Реакція українських політиків на заяву ОБСЄ, що на Сході України немає російських військ. На Київщині чоловік тримав у неволі 28 в'єтнамців.