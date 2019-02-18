Выпуск новостей за 18:00: "Проплаченные" митинги. Закрытые дела НАБУ и САП

В выпуске новостей от 18 февраля по состоянию на 18:00 – украинские избиратели ради денег способны на все, что угодно, лишь бы заплатили. К примеру, в эти выходные в Киеве собрали проплаченный митинг против проплаченных митингов. Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыли ряд громких дел из-за отсутствия состава преступления.

Также в выпуске: Кандидат в президенты Сергей Каплин перепутал свою предвыборную программу с программой Гитлера. Николай Азаров дал интервью журналистам канала "112", где в очередной раз назвал Революцию достоинства государственным переворотом, а также, что российских войск на Донбассе нет.