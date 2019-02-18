Випуск новин за 18:00: "Проплачені" мітинги. Закриті справи НАБУ і САП

У випуску новин за 18 лютого станом на 18:00 – українські виборці заради грошей здатні на все, що завгодно, аби тільки заплатили. До прикладу, цими вихідними у Києві зібрали проплачений мітинг проти проплачених мітингів. Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрили низку гучних справ через відсутність складу злочину.

Також у випуску: Кандидат в президенти Сергій Каплін переплутав свою передвиборчу програму з програмою Гітлера. Микола Азаров дав інтерв'ю журналістам каналу "112", де вчергове назвав Революцію гідності державним переворотом, а також, що російських військ на Донбасі немає.