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      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
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      Випуск новин за 18:00: "Проплачені" мітинги. Закриті справи НАБУ і САП

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 лютого станом на 18:00 – українські виборці заради грошей здатні на все, що завгодно, аби тільки заплатили. До прикладу, цими вихідними у Києві зібрали проплачений мітинг проти проплачених мітингів. Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрили низку гучних справ через відсутність складу злочину.

      Також у випуску:

      Кандидат в президенти Сергій Каплін переплутав свою передвиборчу програму з програмою Гітлера. 

      Микола Азаров дав інтерв'ю журналістам каналу "112", де вчергове назвав Революцію гідності державним переворотом, а також, що російських військ на Донбасі немає.

       

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      Теги: Випуск новин Протести НАБУ САП
      Джерело: 24 канал
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