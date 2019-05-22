Выпуск новостей за 18:00: Проваленные перемены. Формирование нового правительства

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 18:00 – депутаты не внесли законопроект, предложенный Владимиром Зеленским, об отмене мажоритарной системы и уменьшении барьера для прохождения партий в парламент до 3%, в повестку дня. Эксперты заявили, что формирование нового правительства может растянуться на месяцы.

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