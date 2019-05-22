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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Випуск новин за 18:00: Провалені зміни. Формування нового уряду

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 травня станом на 18:00 – депутати не внесли законопроект, запропонований Володимиром Зеленським, про скасування мажоритарної системи та зменшення бар'єру для проходження партій у парламент до 3%, до порядку денного. Експерти заявили, що формування нового уряду може розтягнутись на місяці.

      Також у випуску:

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що напише заяву про відставку і буде просити, щоб Верховна Рада його звільнила.

      Президент України Володимир Зеленський вже видав кілька неочікуваних призначень та "переплюнув" усі своїх попередників. 

      Гість студії політичних проектів ГО "Центр UA" Андрій Андрушків пояснив, чи можливі в Україні дострокові парламентські вибори.

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      Теги: Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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