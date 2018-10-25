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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 18:00: Расходы на оборонный комплекс. "Защита" РПЦ

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 18:00 – 200 миллиардов гривен в следующем году планируют потратить на национальную безопасность и оборону Украины. Однако, на что пойдут средства налогоплательщиков – государственная тайна. Сторонники Московского православия готовы идти крестным ходом на Киев, чтобы "защитить" Киево-Печерскую Лавру после предоставления Украине Томоса.

      Также в выпуске:

      Европарламент принял резолюцию, согласно которой требует прекратить аннексию Россией Азовского моря.

      Олег Сенцов получил премию Сахарова за вклад в борьбу за права человека.

      Теги: Выпуск новостей Бюджет-2019 Томос Міністерство оборони України РПЦ
      Источник: 24 канал
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