Випуск новин за 18:00: Витрати на оборонний комплекс. "Захист" РПЦ

У випуску новин за 25 жовтня станом на 18:00 – 200 мільярдів гривень наступного року планують витратити на національну безпеку та оборону України. Однак, на що підуть кошти платників податків – державна таємниця. Прихильники Московського православ'я готові йти хресним ходом на Київ, аби "захистити" Києво-Печерську Лавру після надання Україні Томосу.

Також у випуску: Європарламент ухвалив резолюцію, згідно з якою вимагає припинити анексію Росією Азовського моря. Олег Сенцов отримав премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.