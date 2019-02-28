Выпуск новостей за 18:00: Расследование дела "Укроборонпрома". Языковой закон

В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 18:00 – рада отказалась создавать временную следственную комиссию, которая бы контролировала ход расследования по делу "Укроборонпрома". Зато поручили это уже существующей ВСК. Парламент начал рассматривать языковой закон во втором чтении, который имеет 2,5 тысячи правок.

Также в выпуске: Петр Порошенко пообещал посадить тех, кто причастен к хищению в оборонной сфере. Нардепы Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук покинули фракцию "Блока Петра Порошенко".