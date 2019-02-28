Випуск новин за 18:00: Розслідування справи "Укроборонпрому". Мовний закон
У випуску новин за 28 лютого станом на 18:00 – рада відмовилася створювати тимчасову слідчу комісію, яка б контролювала хід розслідування у справі "Укроборонпрому". Натомість доручили це вже існуючій ТСК. Парламент почав розглядати мовний закон у другому читанні, який має 2,5 тисячі правок.
Також у випуску:
Петро Порошенко пообіцяв посадити тих, хто причетний до обкрадань в оборонній сфері.
Нардепи Мустафа Наєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук залишили фракцію "Блоку Петра Порошенка".
Джерело: 24 канал
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