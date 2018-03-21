Выпуск новостей за 18:00: Расторжение сотрудничества с Россией. Признание Израиля

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 18:00 – Кабмин наконец прекратил действие программы экономического сотрудничества со страной-агрессором – Россией. Израиль впервые официально признал, что уничтожил ядерный объект в Сирии. Информацию рассекретили в Минобороны страны.

Также в выпуске: На Киевщине учительница публично обругала ученика. Сегодня, 21 марта, Всемирный День людей с синдромом Дауна. В Косово оппозиция хотела сорвать голосование за соглашение о границе с Черногорией.