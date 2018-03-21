Випуск новин за 18:00: Розірвання співпраці з Росією. Зізнання Ізраїля
У випуску новин за 20 березня станом на 18:00 – Кабмін нарешті припинив дію програми економічної співпраці з країною-агресором – Росією. Ізраїль уперше офіційно визнав, що знищив ядерний об'єкт у Сирії. Інформацію розсекретили в Міноборони країни.
Також у випуску:
На Київщині вчителька привселюдно облаяла учня.
Сьогодні, 21 березня, Всесвітній День людей із синдромом Дауна.
У Косово опозиція хотіла зірвати голосування за угоду про кордон з Чорногорією.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі