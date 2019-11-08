Выпуск новостей за 18:00: Разведение войск. Опросы относительно Донбасса

В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 18:00 – запланированное на сегодня разведение войск на участке Богдановка-Петровское не произошло, несмотря на то, что на этом участке 7 дней не фиксировали ни одного выстрела. 56% украинцев хотят мира на довоенных условиях, по данным социологического исследования – 13,5% выступают за то, чтобы так называемые "ЛНР" и "ДНР" вернулись в состав Украины.

Также в выпуске Экс-нардеп Анатолий Гриценко заявил, что разведением войск украинцев втягивают в путинский сценарий. Пока идет разведение войск и ведутся разговоры о мире, в плену на Донбассе находится 227 человек.