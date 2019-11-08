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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 18:00: Разведение войск. Опросы относительно Донбасса

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 18:00 – запланированное на сегодня разведение войск на участке Богдановка-Петровское не произошло, несмотря на то, что на этом участке 7 дней не фиксировали ни одного выстрела. 56% украинцев хотят мира на довоенных условиях, по данным социологического исследования – 13,5% выступают за то, чтобы так называемые "ЛНР" и "ДНР" вернулись в состав Украины.

      Также в выпуске

      Экс-нардеп Анатолий Гриценко заявил, что разведением войск украинцев втягивают в путинский сценарий.

      Пока идет разведение войск и ведутся разговоры о мире, в плену на Донбассе находится 227 человек.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Разведение войск
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