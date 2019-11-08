Випуск новин за 18:00: Розведення військ. Опитування щодо Донбасу

У випуску новин за 8 листопада станом на 18:00 – заплановане на сьогодні розведення військ на ділянці Богданівка-Петрівське не відбулося, попри те, що на цій ділянці 7 днів не фіксували жодного пострілу. 56% українців хочуть миру на довоєнних умовах, за даними соціологічного дослідження. Лише 13,5 % виступають за те, щоб так звані "ЛНР" і "ДНР" повернулися до складу України.

Також у випуску Екснардеп Анатолій Гриценко заявив, що розведенням військ українців втягують у путінський сценарій. Поки триває розведення військ та ведуться розмови про мир, у полоні на Донбасі перебуває 227 людей.