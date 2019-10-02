Выпуск новостей за 18:00: Риски формулы Штайнмайера. Неприкосновенность нардепов пока остается

В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 18:00 – комитет ВРУ изъял из президентского законопроекта изменения в УПК относительно разрешения Рады на прослушивание и обыски депутатов. Это означает, что, еще 3 месяца неприкосновенность останется в полном объеме. О рисках формулы Штайнмайера в эфире 24 канала рассказал аналитик Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина.

Также в выпуске: В каких реформах нуждается НАПК.

Источник: 24 канал