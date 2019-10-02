Выпуск новостей за 18:00: Риски формулы Штайнмайера. Неприкосновенность нардепов пока остается
В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 18:00 – комитет ВРУ изъял из президентского законопроекта изменения в УПК относительно разрешения Рады на прослушивание и обыски депутатов. Это означает, что, еще 3 месяца неприкосновенность останется в полном объеме. О рисках формулы Штайнмайера в эфире 24 канала рассказал аналитик Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина.
Также в выпуске:
В каких реформах нуждается НАПК.
Источник: 24 канал
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