Випуск новин за 18:00: Ризики формули Штайнмаєра. Недоторканність нардепів поки залишається
У випуску новин за 2 жовтня станом на 18:00 – профільний комітет ВРУ вилучив із президентського законопроєкту зміни до КПК щодо дозволу Ради на прослуховування й обшуки депутатів. Це означає, що, ще щонайменше 3 місяці недоторканність працюватиме в повному обсязі. Про ризики формули Штайнмаєра в ефірі 24 каналу розповіла аналітикиня Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.
Також у випуску:
Яких реформ потрубеє НАЗК.
Джерело: 24 канал
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