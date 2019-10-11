Выпуск новостей за 18:00: Российские СМИ о пресс-марафоне. "Украинагейт"
В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 18:00 – российские СМИ не перестают обсуждать пресс-марафон Зеленского. В США арестовали, а затем отпустили под залог двух соратников Джулиани - Парнаса и Фруман.
Также в выпуске:
К Зеленскому во время марафона приехал врач.
Последствия пресс-марафона: сможет ли РФ воспользоваться увиденным.
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