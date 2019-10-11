Випуск новин за 18:00: Російські ЗМІ про пресмарафон. "Українагейт"

У випуску новин за 11 жовтня станом на 18:00 – російські ЗМІ не припиняють обговорювати персмарафон Зеленського. В США заарештували, а потім відпустилипід заставу двох поплічників Джуліані – Парнаса та Фрумана.

Також у випуску: До Зеленського під час марафону приїхав лікар. Наслідки пресмарафону: чи зможе РФ скористатися побаченим.