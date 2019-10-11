Випуск новин за 18:00: Російські ЗМІ про пресмарафон. "Українагейт"
У випуску новин за 11 жовтня станом на 18:00 – російські ЗМІ не припиняють обговорювати персмарафон Зеленського. В США заарештували, а потім відпустилипід заставу двох поплічників Джуліані – Парнаса та Фрумана.
Також у випуску:
До Зеленського під час марафону приїхав лікар.
Наслідки пресмарафону: чи зможе РФ скористатися побаченим.
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