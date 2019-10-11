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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Випуск новин за 18:00: Російські ЗМІ про пресмарафон. "Українагейт"

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 жовтня станом на 18:00 – російські ЗМІ не припиняють обговорювати персмарафон Зеленського. В США заарештували, а потім відпустилипід заставу двох поплічників Джуліані – Парнаса та Фрумана.

      Також у випуску:

      До Зеленського під час марафону приїхав лікар.

      Наслідки пресмарафону: чи зможе РФ скористатися побаченим.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Пресмарафон Зеленського Новини США Випуск новин Україна – Росія
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