Выпуск новостей за 18:00: Саакашвили в Украине. Новые лица в "Самопомичи"

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 18:00 – Михаил Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Партия "Самопомич" презентовала кандидатов на досрочные парламентские выборы. Лидер фракции Андрей Садовый рассказал, что среди них есть люди, которые пока неизвестны в Верховной Раде.

Также в выпуске: На Львовщине в результате обвала шахты погибли двое горняков. Как происходили праймериз "Самопомичи". Почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство: мнение политолога.

Источник: 24 канал