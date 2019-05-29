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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 18:00: Саакашвили в Украине. Новые лица в "Самопомичи"

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 18:00 – Михаил Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Партия "Самопомич" презентовала кандидатов на досрочные парламентские выборы. Лидер фракции Андрей Садовый рассказал, что среди них есть люди, которые пока неизвестны в Верховной Раде.

      Также в выпуске:

      На Львовщине в результате обвала шахты погибли двое горняков.

      Как происходили праймериз "Самопомичи".

      Почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство: мнение политолога.

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      Теги: Новости Украины Самопомич Выпуск новостей Михаил Саакашвили Pro новости
      Источник: 24 канал
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