Випуск новин за 18:00: Саакашвілі в Україні. Нові обличчя в "Самопомочі"
У випуску новин за 29 травня станом на 18:00 – Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Партія "Самопоміч" презентувала кандидатів на дострокові парламентські вибори. Лідер фракції Андрій Садовий розповів, що серед них є люди, які наразі невідомі у Верховній Раді.
Також у випуску:
На Львівщині внаслідок обвалу шахти загинули двоє гірників.
Як відбувалися праймеріз "Самопомочі".
Чому Зеленський повернув Саакашвілі громадянство: думка політолога.
Джерело: 24 канал
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