Випуск новин за 18:00: Саакашвілі в Україні. Нові обличчя в "Самопомочі"

У випуску новин за 29 травня станом на 18:00 – Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Партія "Самопоміч" презентувала кандидатів на дострокові парламентські вибори. Лідер фракції Андрій Садовий розповів, що серед них є люди, які наразі невідомі у Верховній Раді.

Також у випуску: На Львівщині внаслідок обвалу шахти загинули двоє гірників. Як відбувалися праймеріз "Самопомочі". Чому Зеленський повернув Саакашвілі громадянство: думка політолога.

Джерело: 24 канал