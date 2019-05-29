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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 18:00: Саакашвілі в Україні. Нові обличчя в "Самопомочі"

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 травня станом на 18:00 – Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Партія "Самопоміч" презентувала кандидатів на дострокові парламентські вибори. Лідер фракції Андрій Садовий розповів, що серед них є люди, які наразі невідомі у Верховній Раді.

      Також у випуску:

      На Львівщині внаслідок обвалу шахти загинули двоє гірників.

      Як відбувалися праймеріз "Самопомочі". 

      Чому Зеленський повернув Саакашвілі громадянство: думка політолога.

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      Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі Випуск новин Pro новини Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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