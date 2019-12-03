Выпуск новостей за 18:00: Саммит НАТО. Новый слив в "Трубу прорвало"
В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 18:00 – генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на мероприятии будут поднимать тему ситуации в Украине и выполнения минских договоренностей. Кассетный скандал с главой ГБР Романом Трубой получил продолжение. Телеграм-канал “Трубу прорвало” обнародовал свеженькую порцию компромата.
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