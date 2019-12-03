Выпуск новостей за 18:00: Саммит НАТО. Новый слив в "Трубу прорвало"

В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 18:00 – генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на мероприятии будут поднимать тему ситуации в Украине и выполнения минских договоренностей. Кассетный скандал с главой ГБР Романом Трубой получил продолжение. Телеграм-канал “Трубу прорвало” обнародовал свеженькую порцию компромата.

Также в выпуске: "За" перезагрузку ГБР проголосовали 224 нардепа. В Киеве расследуют убийство сына депутата Соболева.