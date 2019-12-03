Випуск новин за 18:00: Саміт НАТО. Новий злив у "Трубу прорвало"

У випуску новин за 3 грудня станом на 18:00 – Генсек НАТО Єнс Столтенберґ розповів, що на заході підійматимуть тему ситуації в Україні та виконання мінських домовленостей. Касетний скандал з головою ДБР Романом Трубою отримав продовження. Телеграм канал “Трубу прорвало” оприлюднив свіженьку порцію компромату.

Також у випуску: "За" перезавантаження ДБР проголосували 224 нардепа. У Києві розслідують вбивство сина депутата Соболєва.