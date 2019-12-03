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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ
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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 18:00: Саміт НАТО. Новий злив у "Трубу прорвало"

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 грудня станом на 18:00 – Генсек НАТО Єнс Столтенберґ розповів, що на заході підійматимуть тему ситуації в Україні та виконання мінських домовленостей. Касетний скандал з головою ДБР Романом Трубою отримав продовження. Телеграм канал “Трубу прорвало” оприлюднив свіженьку порцію компромату.

      Також у випуску:

      "За" перезавантаження ДБР проголосували 224 нардепа.

      У Києві розслідують вбивство сина депутата Соболєва.

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      Теги: Випуск новин Роман Труба НАТО
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