Випуск новин за 18:00: Саміт НАТО. Новий злив у "Трубу прорвало"
У випуску новин за 3 грудня станом на 18:00 – Генсек НАТО Єнс Столтенберґ розповів, що на заході підійматимуть тему ситуації в Україні та виконання мінських домовленостей. Касетний скандал з головою ДБР Романом Трубою отримав продовження. Телеграм канал “Трубу прорвало” оприлюднив свіженьку порцію компромату.
Також у випуску:
"За" перезавантаження ДБР проголосували 224 нардепа.
У Києві розслідують вбивство сина депутата Соболєва.
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