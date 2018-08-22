Выпуск новостей за 18:00: Санкции США против РФ. Репетиция военного парада
В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 18:00 – новые антироссийские санкции от США вступают в силу. В Киеве проходит генеральная репетиция военного парада, поэтому перекрыли часть центральных улиц столицы.
Также в выпуске:
Херсонский городской суд отпустил на свободу одного из подозреваемых по делу нападения на Екатерину Гандзюк.
Украина готова помиловать двух россиян для обмена на украинских военных.
С сегодняшнего дня Нацполиция работает в усиленном режиме.
Источник: 24 канал
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