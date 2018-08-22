Выпуск новостей за 18:00: Санкции США против РФ. Репетиция военного парада

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 18:00 – новые антироссийские санкции от США вступают в силу. В Киеве проходит генеральная репетиция военного парада, поэтому перекрыли часть центральных улиц столицы.

Также в выпуске: Херсонский городской суд отпустил на свободу одного из подозреваемых по делу нападения на Екатерину Гандзюк. Украина готова помиловать двух россиян для обмена на украинских военных. С сегодняшнего дня Нацполиция работает в усиленном режиме.