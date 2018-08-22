Випуск новин за 18:00: Санкції США проти РФ. Репетиція військового параду

У випуску новин за 22 серпня станом на 18:00 – нові антиросійські санкції від США набувають чинності. У Києві відбувається генеральна репетиція військового параду, через це перекрили частину центральних вулиць столиці.

Також у випуску: Херсонський міський суд відправив на свободу одного із підозрюваних у справі нападу на Катерину Гандзюк. Україна готова помилувати двох росіян для обміну на українських військових. Відсьогодні Нацполіція працює у посиленому режимі.