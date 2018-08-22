Випуск новин за 18:00: Санкції США проти РФ. Репетиція військового параду
У випуску новин за 22 серпня станом на 18:00 – нові антиросійські санкції від США набувають чинності. У Києві відбувається генеральна репетиція військового параду, через це перекрили частину центральних вулиць столиці.
Також у випуску:
Херсонський міський суд відправив на свободу одного із підозрюваних у справі нападу на Катерину Гандзюк.
Україна готова помилувати двох росіян для обміну на українських військових.
Відсьогодні Нацполіція працює у посиленому режимі.
Джерело: 24 канал
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