Выпуск новостей за 18:00: Сборы резервистов. Адвокаты для пленных моряков

Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 18:00 – сборы резервистов и военнообязанных на полигонах Минобороны анонсировало из-за введения военного положения в Украине. Оперативный резерв первой очереди насчитывает 178 тысяч человек. Список защитников украинских моряков формируется по обращению самих адвокатов. Сейчас в нем уже записаны более 10 фамилий, которые будут рассматриваться в Киеве.

Также в выпуске: Порошенко просит депутатов прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Силовики пришли с обысками к священникам из епархий Московского патриархата.