Выпуск новостей за 18:00: Сборы резервистов. Адвокаты для пленных моряков
Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 18:00 – сборы резервистов и военнообязанных на полигонах Минобороны анонсировало из-за введения военного положения в Украине. Оперативный резерв первой очереди насчитывает 178 тысяч человек. Список защитников украинских моряков формируется по обращению самих адвокатов. Сейчас в нем уже записаны более 10 фамилий, которые будут рассматриваться в Киеве.
Также в выпуске:
Порошенко просит депутатов прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
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Источник: 24 канал
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