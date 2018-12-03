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      Выпуск новостей за 18:00: Сборы резервистов. Адвокаты для пленных моряков

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 18:00 – сборы резервистов и военнообязанных на полигонах Минобороны анонсировало из-за введения военного положения в Украине. Оперативный резерв первой очереди насчитывает 178 тысяч человек. Список защитников украинских моряков формируется по обращению самих адвокатов. Сейчас в нем уже записаны более 10 фамилий, которые будут рассматриваться в Киеве.

      Также в выпуске:

      Порошенко просит депутатов прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

      Силовики пришли с обысками к священникам из епархий Московского патриархата.

      Теги: Военное положение в Украине Выпуск новостей Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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