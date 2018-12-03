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      Випуск новин за 18:00: Збори резервістів. Адвокати для полонених моряків

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      Випуск новин за 3 грудня станом на 18:00 – збори резервістів та військовозобов'язаних на полігонах анонсувало міноборони через запровадження воєнного стану у 10 областях України. Оперативний резерв першої черги налічує 178 тисяч осіб. Список захисників українських моряків формується за зверненням самих адвокатів. Наразі у ньому вже записані понад 10 прізвищ, які будуть розглядатися у Києві.

      Також у випуску:

      Порошенко просить депутатів припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

      Силовики прийшли з обшуками до священиків з єпархій Московського патріархату. 

      Теги: Випуск новин Воєнний стан в Україні Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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