Выпуск новостей за 18:00: Сценарий торжественного заседания ВРУ. Обмен пленными

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 18:00 – подготовительная группа утвердила сценарий торжественного заседания ВРУ 29 августа. Пойдут по плану, который прописан в регламенте, но не определились, как будут сидеть в сессионном зале. Владимир Зеленский отметил, что обмен пленными – вопрос нескольких дней, и работал над этим больше двух месяцев. Но больше информации пока дать не может.

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Источник: 24 канал