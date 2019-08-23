Випуск новин за 18:00: Сценарій урочистого засідання ВРУ. Обмін полоненими
У випуску новин за 23 серпня станом на 18:00 – підготовча група затвердила сценарій урочистого засідання ВРУ 29 серпня. Підуть за планом, який прописаний у Регламенті, але до кінця не визначилися, як сидітимуть у сесійній залі. Володимир Зеленський зазначив, що питання обміну полоненими – питання кількох днів, і що працював над цим більше двох місяців. Але наразі не може надати більше інформації.
Також у випуску:
Святкування Дня прапора.
"Слуга народу" Дубінський наїхав на 24 канал: реакція Разумкова.
Гість студії – політичний експерт Олег Рибачук.
Джерело: 24 канал
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