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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 18:00: Сценарій урочистого засідання ВРУ. Обмін полоненими

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 серпня станом на 18:00 – підготовча група затвердила сценарій урочистого засідання ВРУ 29 серпня. Підуть за планом, який прописаний у Регламенті, але до кінця не визначилися, як сидітимуть у сесійній залі. Володимир Зеленський зазначив, що питання обміну полоненими – питання кількох днів, і що працював над цим більше двох місяців. Але наразі не може надати більше інформації.

      Також у випуску:

      Святкування Дня прапора.

      "Слуга народу" Дубінський наїхав на 24 канал: реакція Разумкова.

      Гість студії – політичний експерт Олег Рибачук. 

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Верховна Рада Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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