Випуск новин за 18:00: Сценарій урочистого засідання ВРУ. Обмін полоненими

У випуску новин за 23 серпня станом на 18:00 – підготовча група затвердила сценарій урочистого засідання ВРУ 29 серпня. Підуть за планом, який прописаний у Регламенті, але до кінця не визначилися, як сидітимуть у сесійній залі. Володимир Зеленський зазначив, що питання обміну полоненими – питання кількох днів, і що працював над цим більше двох місяців. Але наразі не може надати більше інформації.

Також у випуску: Святкування Дня прапора. "Слуга народу" Дубінський наїхав на 24 канал: реакція Разумкова. Гість студії – політичний експерт Олег Рибачук.

Джерело: 24 канал