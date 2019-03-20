Выпуск новостей за 18:00: Шоу Ляшко на заседании правительства. Эксперты Зеленского

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 18:00 – Олег Ляшко привел на заседание правительства 84-летнюю бабушку, чтобы сыграть на контрастах, мол, у Коболева миллионные зарплаты, а вот вам пенсионерка с мизерной пенсией. У кандидата в президенты Владимира Зеленского нет никаких знаний в политике. Он вместо этого делает ставку на экспертов и отдает им право говорить о своей политике.

Также в выпуске: Кабмин продлил контракт с руководителем "Нафтогаза" Андреем Коболевым. В России заявили, что Крым 23 года был под оккупацией Украины и теперь хотят возмещения.