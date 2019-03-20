Выпуск новостей за 18:00: Шоу Ляшко на заседании правительства. Эксперты Зеленского
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 18:00 – Олег Ляшко привел на заседание правительства 84-летнюю бабушку, чтобы сыграть на контрастах, мол, у Коболева миллионные зарплаты, а вот вам пенсионерка с мизерной пенсией. У кандидата в президенты Владимира Зеленского нет никаких знаний в политике. Он вместо этого делает ставку на экспертов и отдает им право говорить о своей политике.
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Источник: 24 канал
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