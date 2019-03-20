Випуск новин за 18:00: Шоу Ляшка на засіданні уряду. Експерти Зеленського

У випуску новин за 20 березня станом на 18:00 – Олег Ляшко привів на засідання уряду 84-річну бабусю, щоб зіграти на контрастах, мовляв, у Коболєва мільйонні зарплати, а ось вам пенсіонерка з мізерною пенсією. Кандидат у президенти Володимир Зеленський немає жодних знань в політиці. Він натомість робить ставку на експертів та віддає їм право говорити про свою політику.

Також у випуску: Кабмін продовжив контракт із керівником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим. У Росії заявили, що Крим 23 роки був під окупацією України і тепер хочуть відшкодування.