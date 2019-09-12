Выпуск новостей за 18:00: Штрафы для кнопкодавов. Ситуация вокруг роспуска ЦИК

В выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 18:00 – у Владимира Зеленского появилась идея штрафовать депутатов-кнопкодавов. Такую инициативу опубликовал заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук. Появился проект Постановления ВРУ о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня этот вопрос рассматривать не будут.

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