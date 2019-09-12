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      Выпуск новостей за 18:00: Штрафы для кнопкодавов. Ситуация вокруг роспуска ЦИК

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 18:00 – у Владимира Зеленского появилась идея штрафовать депутатов-кнопкодавов. Такую инициативу опубликовал заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук. Появился проект Постановления ВРУ о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня этот вопрос рассматривать не будут.

      Также в выпуске:

      На свободе, но под следствием: правозащитники Николай Полозов и Ескандер Бариев рассказали, как украинские моряки планируют дальше бороться за свободу.

      Украинские моряки дали первую пресс-конференцию после освобождения из плена: о чем говорили.

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      Теги: Владимир Зеленский Верховная Рада Кнопкодавство Выпуск новостей ЦИК
      Источник: 24 канал
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