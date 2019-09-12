Випуск новин за 18:00: Штрафи для кнопкодавів. Ситуація щодо розпуску ЦВК

У випуску новин за 12 вересня станом на 18:00 – у Володимира Зеленського з'явилася ідея штрафувати депутатів-кнопкодавів. Таку ініціативу президента опублікував заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. З'явився проєкт Постанови ВРУ про дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК. Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні це питання не розглядатимуть.

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