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      Випуск новин за 18:00: Штрафи для кнопкодавів. Ситуація щодо розпуску ЦВК

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 вересня станом на 18:00 – у Володимира Зеленського з'явилася ідея штрафувати депутатів-кнопкодавів. Таку ініціативу президента опублікував заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. З'явився проєкт Постанови ВРУ про дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК. Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні це питання не розглядатимуть.

      Також у випуску: 

      На волі, але під слідством: правозахисники Микола Полозов та Ескендер Барієв розповіли, як українські моряки планують далі боротися за свободу.

      Українські моряки дали першу пресконференцію після звільнення з полону: про що говорили.

       

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      Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада Випуск новин Кнопкодавство ЦВК
      Джерело: 24 канал
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