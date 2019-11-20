Выпуск новостей за 18:00: Скандал с Трубой. Дела Майдана

В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 18:00 – в сеть слили несколько аудиозаписей якобы разговоров главы ГБР с лицами из ОП и Рябошапкой. Обнародовал их телеграм-канал "Трубу прорвало", который публикует неофициальную информацию о Госбюро. Представители семей Небесной Сотни войдут в состав рабочей группы по вопросам Майдана.

Также в выпуске: В Станице Луганской открыли мост. В порт Очакова уже прибыли три освобожденных корабля, которые почти год пробыли в российском плену.