20:11
20 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лучшие друзья Путина. Кадыров против BBC
      Вєсті Кремля
      21:41, 19 ноября
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Выпуск новостей за 18:00: Скандал с Трубой. Дела Майдана

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 18:00 – в сеть слили несколько аудиозаписей якобы разговоров главы ГБР с лицами из ОП и Рябошапкой. Обнародовал их телеграм-канал "Трубу прорвало", который публикует неофициальную информацию о Госбюро. Представители семей Небесной Сотни войдут в состав рабочей группы по вопросам Майдана.

      Также в выпуске:

      В Станице Луганской открыли мост.

      В порт Очакова уже прибыли три освобожденных корабля, которые почти год пробыли в российском плену.

      Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
      сегодня
      11589
      Теги: Роман Труба Революция достоинства Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Батл Тимошенко – Зеленский: кто выиграл от словесной ссоры
      сегодня , 18:00 Батл Тимошенко – Зеленский: кто выиграл от словесной ссоры
      Ірина Поліщук 637
      Годовщина запуска МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
      сегодня , 17:27 Годовщина запуска МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
      Михайло Года 48
      Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      19 ноября , 13:17 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      109
      Украина остается за стенами НАТО: при чем здесь аннексия Крыма?
      сегодня , 17:00 Украина остается за стенами НАТО: при чем здесь аннексия Крыма?
      Блог Медіа 926
      Почему журналистов не пустили в кабинет министра энергетики: интервью с Оржелем
      сегодня , 16:00 Почему журналистов не пустили в кабинет министра энергетики: интервью с Оржелем
      Альона Чернецька 130
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук