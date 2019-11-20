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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Випуск новин за 18:00: Скандал з Трубою. Справи Майдану

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 листопада станом на 18:00 – у мережу злили кілька аудіозаписів нібито розмов очільника ДБР із посадовцями з ОП та Рябошапкою. Оприлюднив їх телеграм-канал "Трубу прорвало", який публікує неофіційну інформацію про Держбюро. Представники родин Небесної сотні увійдуть до складу робочої групи з питань Майдану.

      Також у випуску:

      У Станиці Луганській відкрили міст.

      У порт Очакова вже прибули три звільнених кораблі, які майже рік пробули в російському полоні.

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      Теги: Роман Труба Випуск новин Революція Гідності
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