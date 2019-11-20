Випуск новин за 18:00: Скандал з Трубою. Справи Майдану

У випуску новин за 20 листопада станом на 18:00 – у мережу злили кілька аудіозаписів нібито розмов очільника ДБР із посадовцями з ОП та Рябошапкою. Оприлюднив їх телеграм-канал "Трубу прорвало", який публікує неофіційну інформацію про Держбюро. Представники родин Небесної сотні увійдуть до складу робочої групи з питань Майдану.

Також у випуску: У Станиці Луганській відкрили міст. У порт Очакова вже прибули три звільнених кораблі, які майже рік пробули в російському полоні.