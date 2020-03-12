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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Выпуск новостей за 18:00: Скандальная платформа примирения. Рекомендация Нацбанка по наличности

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      В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 18:00 – Сивохо представил Национальную платформу примирения. Однако после мероприятия группа представителей "Нацкорпуса" ворвалась и устроила потасовку, из-за которой Сивохо вообще упал. Нацбанк рекомендует ограничить использование наличных из-за коронавируса.

      Также в выпуске:

      В Украине закрыли границу со странами Европейского Союза из-за коронавируса.

      Правительство ввело карантин по всей Украине на 3 недели.

      Китайский коронавирус Covid-2019: симптомы и как пытаются лечить
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      Теги: Советы Война на Донбассе Оккупированные территории Украина – Россия Сергей Сивохо Новости Украины
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