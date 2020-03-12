Выпуск новостей за 18:00: Скандальная платформа примирения. Рекомендация Нацбанка по наличности
В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 18:00 – Сивохо представил Национальную платформу примирения. Однако после мероприятия группа представителей "Нацкорпуса" ворвалась и устроила потасовку, из-за которой Сивохо вообще упал. Нацбанк рекомендует ограничить использование наличных из-за коронавируса.
Также в выпуске:
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